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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى العالم كله بـ"فيتو" الولايات المتحدة

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه على جميع دول العالم بذل كل الجهود للضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار، موضحًا أن إسرائيل تتحدى العالم كله أمام مجلس الأمن من خلال استخدام الولايات المتحدة الفيتو.

وقال "أبو ردينة" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه على الإدارة الأمريكية فرض مقترح وقف إطلاق النار على إسرائيل وإجبارها على قبوله، موضحًا أنه لا بد من بذل كل الجهود للضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

وتابع أن كل القضايا ستكون على الطاولة بعد وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية ولا ترغب في التنازل عن مواقفها المتشددة، مضيفًا أن هناك جهود قطرية على مدار أشهر طويلة لتهدئة الصراع بقطاع غزة.

وقف اطلاق النار الفيتو إسرائيل الرئاسة الفلسطينية