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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ويرفع العلم الإسرائيلي

معبر رفح
معبر رفح
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ورفع العلم الإسرائيلي بدلا من الفلسطيني.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فقد أعلن مسئول عسكري إسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: "لدينا سيطرة عملياتية على المنطقة والمعبر".

وفي نفس السياق، أكد وائل أبو عمر، المتحدث باسم الهيئة العامة للحدود والمعابر، في تصريحات لـ"سي إن إن" توقف كل الحركة في معبر رفح.

وأضاف أبو عمر: "حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة توقفت بشكل كامل"، موضحا أن "هذا حدث بعد سيطرة الدبابات الإسرائيلية على منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني".

وقال إن معبر رفح كان تحت النيران منذ مساء الأمس وتم إغلاقه.

وبدلت القوات الإسرائيلية الأعلام الفلسطينية في معبر رفح بالأعلام الإسرائيلية لدى اقتحام الدبابات الإسرائيلية منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني، وفقا لبيان نشره مسؤول إعلامي.

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