اليوم.. الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري، في مواجهة لن تخلو من الإثارة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وحقق الأهلى فوزاً كبيراً على الجونة بثلاثية دون رد سجلها إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا في آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الاتحاد السكندري على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق ثمانية انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 14.

في المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت 24.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم تأهله لنهائى دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين ليضرب موعداً نارياً مع الترجى التونسى فى مايو الجاري.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تفادى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لتحقيق الانتصار في الدوري.

ويستعيد فريق الأهلى في لقاء الليلة جهود نجمه رامى ربيعة قائد خط الدفاع بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب أحمد عبد القادر وحمزة علاء وعمرو السولية بسبب الإصابة.

من جانبه، طالب طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، من لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الأهلى حامل لقب الدوري المصري، ضمن رحلة العودة للمربع الذهبى للمسابقة.

ويراهن طارق العشري على لاعبيه لتحقيق الفوز على الأهلى في ظل الموسم المتميز الذى يقدمه زعيم الثغر بالدوري، وتحمل مباراة الأهلي أمام الاتحاد أهمية خاصة، لكونها ضمن مؤجلات الدور الأول من المسابقة، فهي الأخيرة للفريق السكندري، وواحدة من ست للمارد الأحمر.

ويحتاج زعيم الثغر لنقاط مباراته أمام الأهلي بشدة، سواء من أجل ترتيبه على مستوى الدور الأول فقط، أو للقفز في سلم الترتيب بشكل عام نحو مركز أكثر تقدمًا.