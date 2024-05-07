بالفيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شعورا بأن قيم درجات الحرارة خلال هذه الأيام أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، ولكن مع أشعة الشمس هناك بارتفاع فى الطقس، ولكن خلال فترات الليل يكون هناك برودة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة ويحجب جزء من أشعة الشمس، إلى جانب مصادر هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وتكون معتدلة فى درجات حرارتها، وبالتالي العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تسجل 28 درجة.

وتابعت، أن الأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدلة فى السواحل الشمالية، حارة فى المناطق الجنوبية، وبمجرد دخول فترات الليل يكون هناك انخفاض ملحوظ والأجواء مائلة للبرودة فى معظم المحافظات، خاصة المحافظات الشمالية، ناصحة المواطنين بأخذ الحذر تجنبا لأى نزلات برد.

وأردفت، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار تنحصر فقط فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وتكون خفيفة على فترات متقطعة وغير مؤثرة على أى أعمال أنشطة يومية، إلى جانب شبورة مائلة صباحا على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتختفي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

ونوهت بوجود نشاط للرياح على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وبالتالي يلطف الأجواء، وبدءا من غدا تبدأ درجات الحرارة تتجه إلى الارتفاعات.