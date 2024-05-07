أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 7 مايو 2024، وذلك بعد أن شهد استقرارا على مدار أيام العطلات الرسمية والإجازة التي حصل عليها الجهاز المصرفي بمناسبة عيد العمال، وشم النسيم.

وسجل سعر جرام الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي مصر، والأهلي المصري نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع، في بنوك( التجاري الدولي - CIB، والاستثمار العربي، وأبو ظبي التجاري، والإسكندرية، والتنمية الصناعية، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والأهلي المتحد، والمصري العربي).

وسجل سعر الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع، في بنوك (ميد بنك، والبنك الأهلي الكويتي، والمصري لتنمية الصادرات).