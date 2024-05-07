بالفيديو.. الزراعة: إقبال جماهيري على حدائق الحيوان بالجمهورية في شم النسيم

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك بوزارة الزراعة، إنه بالأمس شهدت حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، إقبالا جماهيريا بمناسبة عيد شم النسيم، بحوالي من 30 إلى 35 ألف زائر.

وأضاف "جلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هذا الموسم كان أفضل من العام السابق، موضحا أنه يكون هناك استعدادات مكثفة قبل مواسم الأعياد.

وتابع: “أثناء فترة الأعياد نكون موجودين بالقوي البشرية الخاصة بنا 100% من أجل استقبال جمهور الشعب المصري”، لافتا إلى أن تذكرة الدخول بالنسبة للمصريين تقدر بـ5 جنيهات للفرد، وبالداخل تشكيلات للحيوانات عددها يختلف من حديقة لأخرى.