الصين: الصاروخ "لونج مارش - 6 سي" ينفذ رحلته الأولى لوضع 4 أقمار اصطناعية في الفضاء

نفذ الصاروخ الحامل الصيني من طراز "لونج مارش - 6 سي" رحلته الأولى اليوم الثلاثاء، لوضع أربعة أقمار اصطناعية في الفضاء.

وأُطلق الصاروخ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في الساعة 11:21 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، ليرسل "نيبتيون-01" و"سمارت-1 سي" وقمرا اصطناعيا بصريا واسع النطاق وقمرا آخر للفيديو فائق الوضوح، إلى مداراتها المخطط لها.

يذكر أن هذه هي المهمة رقم 520 للصواريخ من سلسلة "لونج مارش".

