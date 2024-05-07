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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الصين: الصاروخ "لونج مارش - 6 سي" ينفذ رحلته الأولى لوضع 4 أقمار اصطناعية في الفضاء

قمر صناعي
قمر صناعي
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نفذ الصاروخ الحامل الصيني من طراز "لونج مارش - 6 سي" رحلته الأولى اليوم الثلاثاء، لوضع أربعة أقمار اصطناعية في الفضاء.
وأُطلق الصاروخ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في الساعة 11:21 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، ليرسل "نيبتيون-01" و"سمارت-1 سي" وقمرا اصطناعيا بصريا واسع النطاق وقمرا آخر للفيديو فائق الوضوح، إلى مداراتها المخطط لها.
يذكر أن هذه هي المهمة رقم 520 للصواريخ من سلسلة "لونج مارش".
 

الصين لونج مارش أقمار اصطناعية