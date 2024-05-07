نفذ الصاروخ الحامل الصيني من طراز "لونج مارش - 6 سي" رحلته الأولى اليوم الثلاثاء، لوضع أربعة أقمار اصطناعية في الفضاء.
وأُطلق الصاروخ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في الساعة 11:21 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، ليرسل "نيبتيون-01" و"سمارت-1 سي" وقمرا اصطناعيا بصريا واسع النطاق وقمرا آخر للفيديو فائق الوضوح، إلى مداراتها المخطط لها.
يذكر أن هذه هي المهمة رقم 520 للصواريخ من سلسلة "لونج مارش".
البوابة لايت
الصين: الصاروخ "لونج مارش - 6 سي" ينفذ رحلته الأولى لوضع 4 أقمار اصطناعية في الفضاء
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نفذ الصاروخ الحامل الصيني من طراز "لونج مارش - 6 سي" رحلته الأولى اليوم الثلاثاء، لوضع أربعة أقمار اصطناعية في الفضاء.
نفذ الصاروخ الحامل الصيني من طراز "لونج مارش - 6 سي" رحلته الأولى اليوم الثلاثاء، لوضع أربعة أقمار اصطناعية في الفضاء.