محافظ شمال سيناء يعلن عن طرح مدينة رفح الجديدة

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي ٢٥ أبريل المقبل.

وجاء هذا خلال افتتاح رفع كفاءة 20 منزل في قرية الخروبة في مركز الشيخ زويد وتسليمها للمواطنين، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المهندس ناجي إبراهيم، رئيس تعمير شمال سيناء، المحاسب علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صالح محمد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء المجموعة البرلمانية، وعدد من العواقل والمشايخ والقيادات القبلية.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولي في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح ،والاولية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد.

وأشار المحافظ الي إهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قري المحافظة وخاصة القري والتجمعات العائدة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير قامت برفع كفاءة 130 وحدة سكنية في القري العائدة.

وأشار المحافظ إلي رفع كفاءة 20 منزل بدوي في قرية الخروبة و30 وحدة سكنية في قرية الخروبة و40 وحدة سكنية في قرية الجورة و40 وحدة سكنية في قرية قبر عمير، بتكلفة اجمالية بلغت 32 مليون جنيه، اذ يبلغ متوسط تكلفة الوحدة نحو 246 ألف و153 جنيه.

وقبيل الافتتاح قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في مسجد القرية في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ العواقل والقيادات الطبيعية وأعضاء المجموعة البرلمانية والمواطنين.