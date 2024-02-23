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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مفتي الجمهورية ينعى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا

دكتور هاني الناظر
دكتور هاني الناظر
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نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وقال مفتي الجمهورية: “فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية في خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى”.

وتوجَّه  بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور هاني الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

استشاري الأمراض الجلدية الأستاذ الدكتور شوقي علام الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور هاني الناظر