القبض على 5 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدرو بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدرو بالساحل ومدينة نصر والسلام.

وتعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).

كما تم ضبط عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية”بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين).

ونجحت اجهزة الأمن فى ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.