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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل الصحة بالقليوبية يحيل المتغيبين بوحدة صنافير للتحقيق

وكيل صحة القليوبية
وكيل صحة القليوبية
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أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة على الوحدة الصحية بصنافير التابعة لإدارة قليوب.

وأثناء المرور راجع وكيل الوزارة الانضباط الإداري وأحال المتغيبين للتحقيق.

كما وجه "الجزار"، بسرعة توفير مولد للكهرباء للوحدة الصحية.

كما كلف مدير الإدارة بسرعة وضع خطة لتحسين الأداء داخل الوحدة، وإصلاح أعطال الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة كاملة للمواطنين.

كما تلاحظ وجود عجز في بعض القوى البشرية، ووجه باعادة التوزيع بين الوحدات؛ من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

وأكد وكيل الوزارة أيضا على ضرورة تغعيل حركة الملف، ورفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.

كما توجه الجزار إلى المركز الطبي بقها، وتفقد أقسام المركز، وتأكد من الانضباط الاداري، وتأكد من توافر مستلزمات عيادة الأسنان.

ووجه وكيل الوزارة مديرة المركز بمحاولة إعادة ترتيب المكان.

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