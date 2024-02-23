بالفيديو والصور.. "أبو" يشجع المنتج المصري بأغنية "صمم"

طرح المطرب “أبو” أجدد أعماله الغنائية "صمم"، الأغنية الدعائية الرسمية لأسبوع القاهرة للتصميم.

ويتغنى "أبو" خلال العمل بكلماته وألحانه الخاصة في أغنية تعتبر النشيد الرسمي الجديد للتصميمات المصرية والمنتج المصري في عالم التصميم، وتم اختيارها لتكون الشعار الغنائي لمهرجان أسبوع القاهرة للتصميم، التي تستمر نسخته الثانية هذا العام حتى الثاني من مارس.

ويلعب أبو خلال كلمات الأغنية على وتر المعاني المزدوجة لنفس الكلمة وتورياتها، حيث تجسد كلمة "صمم" معمى الإصرار على النجاح ومواصلة السعي وراء الأحلام بجانب معناها المباشر حول "التصميمات" التي يحتضنها المهرجان مع نخبة من ألمع الخبراء والمصممين خلال فعاليات الأسبوع بين المعارض والجلسات النقاشية وتسليط الضوء على الصناعات الإبداعية المحلية بحضور مصممين عالميين.

وتعقب أغنية "صمم" أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أعمال أبو "كدابين"، التي طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وسط انتعاشة فنية يعيشها حاليا بعدة أغنيات متتالية، حيث سبقها بأغنية "سستمها"، الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم "السيستم" للنجوم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي.

https://youtu.be/YavB-53w0hQ

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