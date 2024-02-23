بعد شهر من منعها.. إسرائيل تسمح بدخول شحنة الطحين الأمريكية إلى غزة

تم التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بمرور شحنة طحين أمريكية ضخمة إلى المدنيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد منع وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لأكثر من شهر.

وأفاد مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الترتيب الجديد سيتيح نقل شحنة الطحين، التي يمكن أن تغذي ما يصل إلى 1.5 مليون من سكان قطاع غزة لمدة خمسة أشهر، عبر برنامج الأغذية العالمي بدلاً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل وافقت على الشحنة في أوائل يناير.

أعلن البيت الأبيض عن هذا التطور في 19 يناير، في ظل الضغوط المتزايدة المفروضة على الحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومع مرور أكثر من شهر، لم يصل الطحين إلى غزة بعد.

وصلت الشحنة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، لكن منع وزير المالية الإسرائيلي سموتريش نقلها إلى "الأونروا"، بعدما ادعت إسرائيل أن 12 من موظفيها شاركوا في هجوم في 7 أكتوبر.

تسبب التأخير في إثارة غضب إدارة بايدن، حيث أشارت مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة إلى أن إسرائيل ملزمة بتعهداتها للرئيس. وبعد الانتهاء من الترتيبات الجديدة، يمكن للشحنة المضي قدمًا على الفور، وفقًا للمسؤول الأمريكي.