«EstateBook».. منصة رقمية جديدة لجميع المهتمين بالسوق العقاري المصري

الجمعة 23/فبراير/2024 - 12:09 ص

شهد السوق العقاري حدثًا هامًا في الربع الأخير من عام 2023، بإطلاق منصة رقمية جديدة تسمى بـ"EstateBook"، تقدم خدمات عديدة وحلول مبتكرة لجميع المهتمين بـEstateBook من المتخصصين والشركات المطورة والعملاء الذين يبحثون عن شراء أو استئجار عقار، في ظل التغيرات المستمرة التي تحدث حاليا في السوق العقاري المصري وما يتبعه من تقلب حال الاقتصاد، تكون EstateBook هي الحل الأمثل للعملاء الباحثين عن عقار أو المتخصصين في المجال من الاستشاريين وأصحاب الشركات.

ما هي منصة "EstateBook"؟

منصة آمنة وموثوقة صممت خصيصًا لأي شخص مهتم بمجال العقارات في مصر، ويحتاج إلى بعض الخدمات الجديدة التي تساعده على اتخاذ قرارات شرائية سليمة. تعمل على تبسيط عملية بيع وشراء العقارات وتسريع وقتها وتخفيف الأعباء التي يتعرض لها العملاء عند البحث عن منزل جديد أو بيع منزلهم القديم.

وفي نفس الوقت تساعد المتخصصين في مجال العقارات الذين يعانون من ضغوط نفسية على تحقيق أكبر قدر من المبيعات والتعامل مع قاعدة واسعة من العملاء وتأهيلهم للمنافسة على مناصب راقية في شركات كبيرة. إذن سواء كنت متخصص في مجال العقارات أو مهتم ستجد ما تحتاجه في EstateBook.

تتمثل مهمة EstateBook الرئيسية في أن يكون المرافق الرقمي للعميل الذي يحتاج إلى فهم السوق واستيعاب تغيراته المستمرة؛ حيث أن سوق العقارات سريع التطور يومًا بعد يوم بسبب ظهور مشروعات جديدة وتغير الأسعار حسب حال الاقتصاد المصري.

مميزات "EstateBook"

تقدم خدمات بيع وشراء العقارات بطريقة عصرية في توافر كافة المعلومات والتفاصيل دون الحاجة إلى البحث عن مواقع أو منصات أخرى، وأيضًا تتصف بالعملية وذلك لأنها تركز على تلبية احتياجات العملاء بشكل سهل وفعال.

لم تقتصر خدمات "EstateBook" على عرض الوحدات وأسعارها فقط بل عملت على توفير معلومات مفصلة عن هذه الوحدات والمشروعات التي تتبعه والمناطق السكنية المتواجدة بها، وكل ذلك يساعد العميل في اتخاذ قرار الشراء بسهولة، ومن أن يتميز بقاعدة بيانات كبيرة للوحدات المتاحة للبيع أو الإيجار؛ والتي توجد بمختلف الأنواع والمساحات بين سكني وتجاري وإداري وطبي وفندقي، بالإضافة إلى تواجد جميع المشروعات السكنية ومن بينها مشروع Mountain View iCity، ومشروع Amwaj North Coast والتجارية مثل مشروع "Cairo business park" والإدارية "6ixty three" التي تم إطلاقها حديثًا أو حتى التي تم بيعها بالكامل. وفي هذا النوع يقدم "EstateBook" خدمة "إعادة البيع- resale"، بالإضافة إلى المميزات السابقة تتميز منصة "EstateBook" بسهولة الاستخدام حيث يتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة التنقل، وتوفر تعليمات واضحة وسهلة الفهم. كما يتميز بكفاءة الموقع والتطبيق الخاصين بها؛ لما توفره لعملائها من سرعة إنجاز الخدمة وتقديمها للعملاء في الوقت المناسب.



خدمات "EstateBook"

كما ذكرنا سابقُا من أولى خدمات EstateBook ، هو عرض العقارات المتاحة للبيع أو للإيجار بمعلومات تفصيلية تتمثل في المساحة، نوع العقار، الأسعار، طرق السداد، وأنظمة السداد، بالإضافة إلى بعض الصور التي توضح شكل الوحدة من الداخل والخارج، والمزيد من المعلومات عن المطور العقاري للمشروع التي تقع فيه هذه الوحدة.

وتوجد خدمة "محرك بحث مفصل- Detailed search bar" تسمح لك بالبحث باستخدام معايير متعددة لتصفية النتائج وتحديد العقار المثالي بسرعة وسهولة. يتضمن خيارات متقدمة مثل السعر والمساحة وموقع العقار وعدد الغرف والمرافق وغيرها.

ومن أهم الخدمات التي تهتم EstateBook، بالعمل عليها هي "الخرائط الذكية المفصلة- Accurate Maps"؛ والتي تظهر موقع كل عقار بوضوح، ومعرفة موقع العقار بالنسبة للمناطق المهمة الأخرى مثل العمل والمدارس والمراكز التجارية والطرق القريبة. بالإضافة إلى خدمة "المقارنة بين الوحدات- Comparison Option" والتي تمكن المستخدمين من المقارنة بين عقارات متعددة من حيث الأسعار والمواصفات والصور والميزات والمرافق وغيرها في عرض واضح ومباشر؛ لسهولة تحديد الخيار الأفضل لك، كما توجد مدونات شاملة ومتكاملة عن كل ما له علاقة بالعقارات من معلومات عن المشروعات التنموية في مصر، أو الأماكن الأثرية القديمة، أو تحديثات السوق المصري.

وصرح خالد بهجت، المدير التسويقي لمشروع "EstateBook"، قائلًا: "نسعى من خلال إطلاق منصة "EstateBook" إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تُلبي احتياجات جميع المهتمين بهذا السوق. ونؤمن بأن منصتنا ستُساهم في زيادة شفافية السوق وسهولة الوصول إلى المعلومات، مما سيُساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً."