لقاء حول الهوية المصرية في قوافل قصور الثقافة بالفيوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامج القوافل الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومجلس مدينة طامية، وذلك بمركز شباب قرية قصر رشوان بطامية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "الحضارة المصرية وتشكيل الهوية" استهله الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا قائلا: الإنسان المصري متفرد بطبعه، والأمة المصرية تذوب بداخلها كل الثقافات الأخرى على امتداد عصورها التاريخية.

وأضاف "أغا" أن مصر تترك البصمة والأثر لمن يأتي لها، وهي واحدة من أهم خصائص الشخصية المصرية، وحول مفهوم الهوية المصرية

أوضح أنها هوية ثرية ومتنوعة، وهي عناصر تراكمت وشكلت سمات المصريين عبر تاريخ طويل لواحدة من أهم الحضارات الإنسانية التي تميزت بالصلابة والثبات، وأعطى مثالا بقرية قصر رشوان التي عرفت قديما باسم "أرض وردان"، ثم منحها محمد علي باشا عام 1812 إلى عبد الله باشا رضوان -أحد قادة جيوشه- وتم إعمارها حتى اندلعت الثورة العرابية، والتي كان أحد مطالبها عدم تمكين الأجانب من الأرص المصرية.

تلى ذلك ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم للأطفال، نفذها كل من مشيرة سيد، وندا أحمد، ومنار حسين مسئولي النشاط.

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بقصر ثقافة الفيوم، قدمت خلالها باقة من الأغنيات البدوية والتراثية وسط تفاعل الحضور.

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وبحضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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