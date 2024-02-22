ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

لقاء حول الهوية المصرية في قوافل قصور الثقافة بالفيوم

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامج القوافل الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومجلس مدينة طامية، وذلك بمركز شباب قرية قصر رشوان بطامية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "الحضارة المصرية وتشكيل الهوية" استهله الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا قائلا: الإنسان المصري متفرد بطبعه، والأمة المصرية تذوب بداخلها كل الثقافات الأخرى على امتداد عصورها التاريخية.

وأضاف "أغا" أن مصر تترك البصمة والأثر لمن يأتي لها، وهي واحدة من أهم خصائص الشخصية المصرية، وحول مفهوم الهوية المصرية

أوضح أنها هوية ثرية ومتنوعة، وهي عناصر تراكمت وشكلت سمات المصريين عبر تاريخ طويل لواحدة من أهم الحضارات الإنسانية التي تميزت بالصلابة والثبات، وأعطى مثالا بقرية قصر رشوان التي عرفت قديما باسم "أرض وردان"، ثم منحها محمد علي باشا عام 1812 إلى عبد الله باشا رضوان -أحد قادة جيوشه- وتم إعمارها حتى اندلعت الثورة العرابية، والتي كان أحد مطالبها عدم تمكين الأجانب من الأرص المصرية.

تلى ذلك ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم للأطفال، نفذها كل من مشيرة سيد، وندا أحمد، ومنار حسين مسئولي النشاط.

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بقصر ثقافة الفيوم، قدمت خلالها باقة من الأغنيات البدوية والتراثية وسط تفاعل الحضور.

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وبحضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، وضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

IMG-20240222-WA0131
IMG-20240222-WA0131
IMG-20240222-WA0136
IMG-20240222-WA0136
IMG-20240222-WA0135
IMG-20240222-WA0135
IMG-20240222-WA0133
IMG-20240222-WA0133
IMG-20240222-WA0134
IMG-20240222-WA0134
الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة الهوية المصرية القوافل الثقافية