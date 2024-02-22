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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

موعد ومكان عزاء هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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أعلن الدكتور محمد الناظر موعد ومكان عزاء والده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الذي توفى اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان. 

وقال الدكتور محمد الناظر، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "العزاء يوم الأحد المقبل الموافق ٢٥ فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق".

وشيعت اليوم جنازة الدكتور هاني الناظر الذي وافته المنية عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

حصل  الدكتور  هانى الناظر رحمه الله حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1981 من جامعة عين شمس  وكان يكبر زملائه بالكلية ب 7 سنوات، كما حصل على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1979، وأصبح مدرسا مساعدا وبعد ها  تقلد منصب مساعدا باحثا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث، ثم  حصل على دكتوراه النابتات الطبية من جامعة القاهرة سن 1985.

كما تقلد منصب رئيس المركز القومى للبحوث فى 2001، وبعدها نال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006 فى نوفمبر 2009.

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