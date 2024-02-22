ضبط 2 رشاش جرينوف بحوزة عنصرين شديدي الخطورة بكوم أمبو في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتتبع وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها قتل – مخدرات – سلاح – سرقة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات بالإكراه والإتجار فى الأسلحة غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

جرى ضبطهما وبحوزتهما 2 رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.