الصحة الفلسطينية: استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على ثلاثة شبان قرب بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد شقيقين وإصابة شاب آخر.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الشهيدين هما محمد (26 عامًا) وكاظم عيسى علي زواهرة (31 عامًا)، بينما لم تُعرف بعد طبيعة إصابة الشاب أحمد عزام الوحش الذي أُصيب بالرصاص.

وزعمت التقارير الصحفية الإسرائيلية أن الشبان نفذوا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهم قرب حاجز الزعيم العسكري شرق القدس المحتلة، مدعية أنهم قاموا بإطلاق النار على الجنود في المكان.

بعد ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيدين ووالد الشاب المصاب، بالإضافة إلى عدد من أبنائهما وبناتهما، في عملية نفذتها شرق بيت لحم.

وفي أعقاب هذه الحادثة، قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق حاجزي الزعيم والكونتينر العسكري الواقعين شرقي مدينة القدس، ما أدى إلى حدوث ازدحامات مرورية خانقة في المنطقة.