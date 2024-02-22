مديرية العمل بسوهاج تستقبل المتقدمين لشغل وظائف بشركة نقل أموال

استقبلت مديرية العمل بمحافظة سوهاج اللجنة المكلفة باختيار المتقدمين لشغل الوظائف بالشركة المصرية لنقل الأموال ( أمانكو )، وذلك لعقد المقابلات الشخصية النهائية لاختيار المتقدمين من الشباب المستوفين لشروط شغل الإعلان والذي تم نشره في النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد 100 مشرف تغذية لماكينات النقود (ATM ) وعدد 5 سائقين بالشروط الواردة بالإعلان من حيث المؤهل والسن واللياقة، وذلك تيسيرًا على المتقدمين فقد جرى عقد المقابلات بقاعة التدريب الإداري بمبني المديرية بدلا من السفر للقاهرة.

وتضمنت اللجنة محمد عبد الشهيد مدير التوظيف، وسامح علي رئيس المكتب الإداري، وأحمد عيد اخصائي الموارد البشرية بالشركة، وإلهام السيد مدير عام شئون المناطق،ومحمود عبد الهادي مدير عام الرعاية، وعاصم ابو الحمد مدير التفتيش المالي والإداري، وعبدالناصر خضيري مدير مكتب جرجا،وهشام النحاس مدير إدارة التخطيط، وعفاف ابوالمجد مدير مركز المعلومات، وأحمد دهب وأحمد قاعود مفتشي مكتب عمل سوهاج.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة الوظائف التي يتم نشرها في النشرة النصف شهرية للتشغيل والتأكد من مصداقيتها لحين استلام العمل، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأفاد مدير المديرية أنه بلغ عدد المتقدمين 1350 شاب ومن تنطبق عليهم الشروط 250، حيث تم الموافقة من اللجنة على تعيين 100 من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة، كما تمت الموافقة على تعيين 10 من المؤهلات المتوسطة، وتم تعيين 5 من ذوي الهمم، وسيتم تدريب المعينين لمدة 3 أشهر تحت الاختبار وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 مع حصولهم على كامل الأجر المعلن والمنشور في الإعلان والذي يتراوح من 4050 حتى 4800 جنيه حسب المهنة ومن يتم تعيينه خارج المحافظة سيتم توفير إقامة مجانية لائقة وصرف بدل انتقال، وسيتم تعيينهم على دفعات متتالية من فبراير الحالي وحتى شهر يوليو القادم ،كما سيتم اختبار السائقين فنيا في القاهرة لاختيار العدد المطلوب في الإعلان.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة إنهاء إجراءات التعيين وعقود العمل والتأمين على من تم قبولهم، كما تم اختيار 161 احتياطي ( 134 مؤهلات عليا وفوق متوسطة، و27 مؤهلات متوسطة ) سيتم الاستعانة بهم حال احتياج الشركة للمزيد من العمالة في المستقبل.

ومن جانبه وجه محمد عبد الشهيد مدير التوظيف بالشركة الشكر لوزارة العمل علي نشر الاعلان بنشرة التشغيل مما ساهم في زيادة عدد المتقدمين مما مكن الشركة من اختيار العناصر ذات الكفاءة وتوجه بالشكر لمديرية العمل على التعاون وتيسير عملهم لإنهاء المقابلات والاختيار.

كما أضاف أن كافة طلبات التوظيف بالشركة على مستوى الجمهورية ستكون بالتنسيق مع وزارة العمل ونشرها بالنشرة القومية للتشغيل مع التزام الشركة بكافة الضوابط الواردة في قانون العمل والقوانين ذات الصلة من حيث الحد الأدنى للأجور والإجازات واستيفاء نسبة ذوي الهمم وكافة الضوابط الأخري.

FB_IMG_1708619080102

FB_IMG_1708619078063

FB_IMG_1708619075286

FB_IMG_1708619072091

FB_IMG_1708619069691

FB_IMG_1708619067417

FB_IMG_1708619065599