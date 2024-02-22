مديرية العمل بالمنيا تجري زيارة تفقدية لمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، زيارة تفقدية لمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وذلك لمتابعة سير العملية التدريبية والمتدربين الجدد لتدريبهم على مجموعة من المهن التي يتوفر عليها برامج تدريبية داخل المركز.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة العمل للحد من البطالة من خلال التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

حيث جرى تفقد الدورات التدريبية على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف والتى يستفيد منها عدد 30 متدربة، بواقع 15 متدربة لكل دورة للتدريب على مهن التفصيل، وعدد 15 متدرب للتدريب على مهنة التبريد والتكييف.

كما جرى متابعة المتدربين على مهنة صيانة المحمول والمنعقدة أيضًا بمركز التدريب،وأيضًا تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين على دورة التسويق الالكترونى وعددهم 32 شاب وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك انطلاقا من حرص المديرية على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير أحدث البرامج التدريبية وفق الأساليب العالمية.

وأضافت مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الإلتحاق ببرامج التدريب المتاحة عن طريق التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة، او بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة بعد إنتهاء التدريب تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو بدء مشروع صغير.

رافق مدير المديرية خلال جولته محمد صلاح وكيل مديرية العمل، وايمن الجزار مدير ادارة بحوث العمالة.

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