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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الذهب يهبط 100 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفض سعر الذهب داخل السوق المصرية بمقدار 100 جنيه في المتوسط بنهاية تعاملات اليوم الخميس وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من المشغول الذهبي.

وأظهرت تقارير السوق في محلات الصاغة أن متوسط الأسعار قد سجلت 3450 جنيه للبيع و 3480 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 و عيار 18 حوالي 2951 جنيه للبيع و 2982 جنيه للشراء و أوقية الذهب 2029 دولار للبيع و 2030 دولار للشراء.

سجل سعر عيار 24 حوالي 3942 جنيه للبيع و 3977 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2306 جنيه للبيع و 2326 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 27.6 ألف جنيه للبيع و 27.84 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم