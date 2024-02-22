وزير الشباب: الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم للأبطال الرياضيين

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على الالتقاء بالثنائي سارة سمير، وكريم كحلة، بطلي منتخب مصر لرفع الأثقال، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء، بحث كافة المتطلبات الخاصة بالثنائي خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة بشكل قوي ومميز، إضافة إلي المتطلبات الخاصة بالتدريبات والاستعدادات الخاصة لدورة الألعاب الأفريقية في مارس المقبل بدولة غانا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعبر وزير الشباب والرياضة، للثنائي عن سعادته الخاصة باللقاء بهم، مؤكدا أنه لمس وعن قرب مدى الإصرار والعزيمة التي تملئهم وحرصهم على تحقيق ميداليات جديدة تضاف لسجل إنجازات المنظومة الرياضية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم للأبطال الرياضيين، مشددا على أنهم بالفعل أبطال من نوع خاص يحتاجون دائما إلي التشجيع.

وأكد وزير الشباب والرياضة، للاعبين أن الوزارة تدعم الأبطال الرياضيين بشكل غير محدود، وتوفير كافة متطلباتهم في ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم، لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعيًا لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

حضر اللقاء، الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشؤون البطولة، الدكتور محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، المحاسب محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

يذكر أن كريم كحلة قد توج بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر في رفع الأثقال في بطولة أفريقيا التي أقيمت الشهر الجاري في محافظة الإسماعيلية، كما حققت سارة سمير ثلاثة ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر بمجموع وزن 81 كجم.