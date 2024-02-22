بالصور.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يزور معرض عبد الوهاب عبد المحسن بضى الزمالك

زار الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، بجاليرى ضى الزمالك، وذلك مساء أمس الأربعاء، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب التشكيليين، والفنان طارق الكومى، والدكتور سامى البلشى، والدكتور علي سعيد، وعصام كمال، ورامى الزيات.

وكان قد افتتح جاليري ضى الزمالك، المعرض الاستعادي “دوران الفصول.. 50 سنة فن”، للفنان الكبير الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وذلك يوم الأحد 18 فبراير، حيث يقدم فيه الفنان أكثر من 200 لوحة في التصوير والجرافيك إضافة إلى بعض الأعمال المفاهيمية .

وضم المعرض أعمال عبد الوهاب عبد المحسن، في الجرافيك و الرسم والتصوير والنحت ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر حتى 16 من مارس المقبل.

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