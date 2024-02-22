ads
الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

بالصور.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يزور معرض عبد الوهاب عبد المحسن بضى الزمالك

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش فى جاليرى ضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، بجاليرى ضى الزمالك، وذلك مساء أمس الأربعاء، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب التشكيليين، والفنان طارق الكومى، والدكتور سامى البلشى، والدكتور علي سعيد، وعصام كمال، ورامى الزيات.

وكان قد افتتح جاليري ضى الزمالك،  المعرض الاستعادي “دوران الفصول.. 50 سنة فن”،  للفنان الكبير الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وذلك  يوم الأحد 18 فبراير، حيث يقدم فيه الفنان أكثر من 200 لوحة في التصوير والجرافيك إضافة إلى بعض الأعمال المفاهيمية .

وضم المعرض أعمال عبد الوهاب عبد المحسن، في الجرافيك و الرسم والتصوير والنحت ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر حتى 16 من مارس المقبل.

424728433_10160106815298668_5011963088395374298_n
424728433_10160106815298668_5011963088395374298_n
424938018_10160106815318668_2011941119411720909_n (1)
424938018_10160106815318668_2011941119411720909_n (1)
424914724_10160106814693668_3220200502677271520_n
424914724_10160106814693668_3220200502677271520_n
425334679_10160106814868668_8882966637819820231_n
425334679_10160106814868668_8882966637819820231_n
424752751_10160106815133668_4180057754529136049_n
424752751_10160106815133668_4180057754529136049_n
فن تشكيلي قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش جاليري ضي معرض بين الفصول عبد الوهاب عبد المحسن