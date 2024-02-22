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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالأسماء.. محافظ الجيزة يكلف رؤساء جدد لـ5 وحدات محلية بالعياط

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتكليف عددًا من رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة العياط، فى إطار الحرص على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
شمل قرار محافظ الجيزة تكليف خالد محمد عبد الرحمن رئيساً للوحدة المحلية ببرنشت وميلاد عزيز جرجس رئيساً للوحدة المحلية بالبليدة وكمال توفيق عبد الحميد رئيساً للوحدة المحلية بميت القائد وامام عطية عبد الرازق رئيساً للوحدة المحلية بالقطوري وفوزية سيد علي عبد المجيد رئيساً للوحدة المحلية بالناصرية .

 

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يكلف رؤساء لعددا من الوحدات المحلية بالعياط رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى رئيسا للوحدة المحلية بالقطوري وفوزية سيد علي عبد المجيد رئيسا للوحدة المحلية بالناصرية