وكيل تعليم الغربية يعقد الاجتماع الشهري بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمدير التنفيذي بالمجلس، اجتماعا بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغربية، و خالد حمدان وكيل المديرية، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، و سامى عمارة ، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغربية.

وبدأ الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ثم تم استعراض دور مجالس الأمناء على مستوى المديرية، والإدارات التعليمية، والمدارس، في عدد من الموضوعات، حيث قام وكيل الوزارة باستعراض منظومة مشروع الشباب والرياضة على مدارس المرحلة الابتدائية، والمستهدف منها تلاميذ الصفوف الأولى.

كما ناقش وكيل الوزارة، ما تم إنجازه بخصوص تفعيل البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية بمدارس الإدارات، وكذلك ما تم تنفيذه بندوة " لا للبلاستيك أحادي الاستخدام " وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تمت مناقشة ما تم تنفيذه بخصوص ندوات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين لعدد 400 مدرسة من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية للتعليم العام والفني.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية التي تم تنفيذها على مدار العام الدراسي الحالي، والمراكز التي حصلت عليها المديرية خلال الفصل الدراسي الأول.

وأشار وكيل الوزارة إلى منفذ السلع الغذائية بالمديرية والإدارات، والذي تم توفير السلع والمواد الغذائية المتنوعة والأدوات المكتبية ولوازم المدارس به على مدار العام، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.