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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد 48 ساعة من ضبطهم.. النيابة تحيل المتهمين بقتل يمني الجنسية لمحكمة الجنايات

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي
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 أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل “يمني” الجنسية لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

 وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطاراً بالعثور علي جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

48 ساعة إحالة المتهمين الطب الشرعي العثور على جث أمرت النيابة العامة ضبط المسروقات مع سبق الإصرار