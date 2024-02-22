بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بمنطقة محرم بك

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، بافتتاح معرض أهلا رمضان المقام بمنطقة محرم بك، والذى يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة و المرتبطة بالشهر الكريم.

وجاء ذلك بمرافقة اللواء هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ و المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية وعزة سعد رئيسة حى وسط، وقيادات وفرق عمل مديرية التموين و التجارة الداخلية جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط وأحمد هيبة رئيس رقابة إدارة تموين وسط ومحمد شعبان إدارة وسط.

ويشارك بالمعرض شركة الزيوت المستخلصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية النابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية و الشركة الوطنية الزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية و العديد من من الشركات و السلاسل التجارية و السوبر ماركت للقطاع الخاص.

وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من السكر و الأرز و الزيوت و المكرونات و الزبيب و البلح و السمن و اللحوم المجمدة و الدواجن و البلح و التمور و الخضر و الحلويات و الصابون و المنظفات.

و قد قام المحافظ والضيوف بتفقد السلع الغذائية المعروضة للمواطنين و كذلك الاسعار المخفضة التى يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض و التى تصل فى بعض السلع إلى ٣٠٪، و تستمر هذه المعارض حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان مع إمكانية مد المدة.