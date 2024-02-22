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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

غدا.. «مركز جسور الثقافي» يُقدم حفل الغناء الجماعي الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية حفل الغناء الجماعي الثاني ، وذلك غدا الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب يني وكريم جرجس، إذ كانت ورشة التدريب للحفل مستمرة لمدة أربعة أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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