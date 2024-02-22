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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السرعة فى بورسعيد

كرة السرعة
كرة السرعة
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تنطلق بطوله كأس مصر للكبار لكرة السرعة اليوم الخميس، تحت رعاية النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة وذلك في المدينة الباسلة بورسعيد خلال الفتره من 22 فبراير وحتى 24 من الشهر نفسه.

تقام البطولة بمشاركة 22 نادي وهم الرواد وهليوبلس ودسوق والزهور ومدينة نصر ووادي دجلة والقناة ومنتخب السويس ومنتزه بدر وناد ي فزارة والصيد واكتوبر والنصر والغابه والصفوه والاسماعيلي وزفتي والمعموره والعديد من الانديه الاخرى وايضا بمشاركه 750 لاعب ولاعبهة.

وهذه البطولة هي البطولة المقامة للفردي لكرة السرعة حيث سيقام الاسبوع المقبل البطوله الثانيه للزوجي فى بورسعيد ايضا .

من جانبه اكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه ان اقامه مثل هذه البطولات تعتبر اضافه قويه لمنتخب مصر خاصه وان الفتره المقبله ستشهد مشاركه منتخبنا المصري لكره السرعه في الأولمبياد المقامه في غانا والتى ستقام فى الشهر المقبل .

وأضاف الخطيب أن كرة السرعة هي بوابة جيده لتحقيق البطولات والميداليات وذلك لرفع اسم مصر عاليا دوليا خاصه واننا متصدرين هذه اللعبه عالميا وأصحاب الريادة فيها .

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