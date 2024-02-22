ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 10 كيلو حشيش وإستروكس بالشروق ودار السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 10 كيلو حشيش وأستروكس بالشروق ودار السلام.

تعود البداية عندما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته 7,200كيلو جرام لمخدرالحشيش ، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطةدار السلام وبحوزته (1,250كيلو جرام لمخدر الإستروكس، وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهم (1,100كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابه العامه التحقيقات.