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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 10 كيلو حشيش وإستروكس بالشروق ودار السلام

المتهمان والمضبوطات
المتهمان والمضبوطات
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 10 كيلو حشيش وأستروكس بالشروق ودار السلام.

تعود البداية عندما تم ضبط عامل  بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته  7,200كيلو جرام لمخدرالحشيش  ، كما تم  ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطةدار السلام وبحوزته (1,250كيلو جرام لمخدر الإستروكس، وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهم (1,100كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابه العامه التحقيقات.

أجهزة الأمن بالقاهرة حشيش وأستروكس الشروق ودار السلام