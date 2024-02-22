ممثل الصين أمام العدل الدولية: كفاح الشعوب ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد إرهابًا

طالب ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، بضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تعوق حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير.

وشدد ممثل الصين، خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، على حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الاستعمار، مبينا أن هذه الخطوة تتميز عن الإرهاب وينص عليها القانون الدولى وتعترف بها المعاهدات الدولية، معلقا بالقول: “كفاح الشعب من أجل التحرر وحق تقرير المصير بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية لا يعتبر أعمالا إرهابية، يشمل ذلك استخدام القوة من أى كيان أو فرد لممارسة حق تقرير المصير ومكافحة الاستعمار غير الشرعي، فالاستيلاء على الأراضى بالقوة غير شرعي”.و

وأشار ممثل الصين إلى أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.