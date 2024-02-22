«رجال الأعمال»: القطاع السياحي مؤهل للنمو بشدة رغم التحديات

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى مع عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستعراض ومناقشة التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي، والتعرف على رؤية الهيئة وآليات الربط مع التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة للاقتصاد المصري في قطاع السياحة خلال الفترة 2024 – 2030.

ونظمت الاجتماع لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر، وشارك في الاجتماع محمد منتصر نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد عطا مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، وعددًا من أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ترحب بالحوار الهادف لخدمة القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على قطاعات اقتصادية متنوعة على رأسها السياحة لعمل التوازن المطلوب نظراً لاختلاف الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.

وأكد عيسى، أن القطاع السياحي مؤهل للنمو بشدة رغم التحديات والأحداث الجارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن القطاع قد حقق طفرة وزيادة كبيرة في أعداد السائحين العام الماضي، آملين أن يستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.

وطالب عيسى بضرورة تشجيع سياحة الرياضيات الموتورية في مصر وتنظيم مسابقات الفورمولا لزيادة أعداد السائحين، حيث إن مصر مهيئة تمامًا لجذب هذه النوعية من السياحة لأنها دولة آمنة وتنعم بالاستقرار، كما يجب زيادة الاهتمام بالقطاعات السياحية الأخرى ومنها سياحة السفاري.