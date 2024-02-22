روسيا: التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي ويجب فعل كل شيء لمنع هذا السيناريو

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن التصريحات الغربية حول ضرورة التفاوض بشأن أوكرانيا كاذبة وتهدف لمنح كييف فترة للراحة.

وأضاف ميدفيديف، أن روسيا قد تصل إلى كييف إن لم يكن الآن ففي مرحلة أخرى من الصراع لأن التهديد لوجودها يأتي من العاصمة الأوكرانية.

وأكد أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي ويجب فعل كل شيء لمنع حدوث هذا السيناريو.

وأوضح ميدفيديف أن شروط روسيا في أي مفاوضات محتملة واضحة وتتمثل في الاعتراف بنتائج العملية الخاصة.

كان ميدفيديف أعلن قبل أسبوع أن محاولات أوكرانيا لتدمير منصات الإطلاق الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى يمكن أن تصبح سبباً لاستخدام الأسلحة النووية.

وكتب ميدفيديف في صفحته على "تليجرام": “تعتقد كييف أن أفضل طريقة لمحاربة روسيا هي تدمير منصات الإطلاق في جميع الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى استلمتها من الغرب”.