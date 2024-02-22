تعرف على سعر صرف العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس

سيطرت حالة من الاستقرار علي أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 فبراير 2024، بحسب آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري بداية تعاملات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.69 جنيه للشراء و38.86 جنيه للبيع.

وصل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري الي نحو 34.74 جنيه للشراء و34.91 جنيه للبيع.

ثبت سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري عند نحو 20.47 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.95 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

بلغ اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

بالنسبة لاسعار العملات العربية، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس والتي سيطرت عليها حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.91 جنيه للشراء و100.44 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري الي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

و استقر متوسط سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم، عند نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

بلغ الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

و استقر سعر بيع الدينار الأردني في البنك المركزي المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس ، نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.