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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم عقبة جبر بأريحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، واعتقلت مواطنين فلسطينيين بعد اقتحامها المخيم، واستهدف جنود الاحتلال مجموعة من الصحفيين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من المواطنين الفلسطينيين، من بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله، وداهم الاحتلال عدة منازل، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقامت المدفعية الإسرائيلية  بقصفًا على مناطق غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلًا في دير البلح، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على مسجد الفاروق، بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

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