بوتين: الجيش الروسي حقق نقطة تحوّل في أصعب قطاعات الجبهة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش تمكن من تحقيق نقطة تحوّل في أصعب قطاعات الجبهة، بفضل بطولة مقاتلي القوات الجوية الفضائية الروسية.

وقال بوتين، إن القوات الروسية ستواصل التقدم في أوكرانيا للبناء على نجاحها في ساحة المعركة بعد سقوط مدينة أفدييفكا التي قال إن الجنود الأوكرانيين اضطروا للفرار منها في وضع فوضوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا، مؤكدة أن وحداتها العسكرية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه دونيتسك، وأنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت عددًا كبيرًا من المسيّرات الأوكرانية، فضلًا عن صواريخ من طراز «هيمارس»، على محور خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردت «سبوتنيك».