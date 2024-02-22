شهداء وإصابات ومفقودون جراء القصف الإسرائيلي على منزلين في مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير، بالإضافة إلى مفقودين، جراء القصف الإسرائيلي على منزلين لعائلتي الهسي والشاعر في منطقتي المشروع وخربة العدس في مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، سلسلة غارات عنيفة تستهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت حي خربة العدس شمال شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية شرقي خان يونس.