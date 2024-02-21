اتفاق سياسي في العراق على مبادئ تشكيل "الحكومة المحلية" في كركوك

عقد اليوم الأربعاء اجتماع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع ممثلي القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث تم التوافق على خمسة مبادئ أساسية لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، والتي وصفت بأنها "عراق مصغر".

وتمت مناقشة هذه الخطوات ضمن مبادرة وطنية عراقية، تهدف إلى تشكيل حكومة محلية في كركوك، بناءً على نتائج الانتخابات وفقًا للمواعيد المحددة، واتفق المشاركون على برنامج خدمي واقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي العام.

وأكد السوداني في بيان صادر عن وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن كركوك تمتلك وضعًا خاصًا يجب أن يتعامل معه بعناية، وأن تشكيل الحكومة المحلية يتطلب التركيز على تقديم الخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، بما يعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار.

وختم البيان بتأكيد المشاركين في الاجتماع على أهمية الالتزام بالمبادئ التي تم التوافق عليها لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار وتطوير المحافظة.

وأشار البيان إلى أهمية محافظة كركوك باعتبارها عراقًا مصغرًا حيث يجب مراعاة مصالح أبنائها وتعزيز التعايش المشترك وتعزيز العلاقات بين أفرادها. وأكد البيان على أهمية أن يكون الدستور هو المظلة التي يحتمون بها جميعًا، وأن يكون التعاون وعدم الإقصاء هو الأساس للعمل المشترك في المحافظة.

اتفق المشاركون على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك يضم جميع القوى الفائزة في مجلس المحافظة، وأن يكون لهم واجهة سياسية موحدة. وتم الاتفاق على أن يتولى رئيس الوزراء العراقي رئاسة جلسات الائتلاف حتى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وتحديد البرنامج والآليات والنظام الداخلي للائتلاف، وإعداد برنامج للإدارة المحلية في كركوك يتبناه التحالف المزمع تشكيله.

وتم التأكيد على ضرورة تقديم القوى السياسية العراقية المشاركة في الاجتماع أوراق عمل خلال سبعة أيام، تضمن رؤيتها لإعداد برنامج متكامل لمحافظة كركوك وآليات تشكيل الحكومة المحلية فيها.