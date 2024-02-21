الدوري الإنجليزي.. لوتون تاون يفاجئ ليفربول في الشوط الأول

فاجأ فريق لوتون تاون، مضيفه ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم لوتون تاون على ليفربول بهدف للا شيء، سجله تشيدي أوجبيني في الدقيقة 12، وذلك في غياب صلاح بسبب الإصابة.

وغاب محمد صلاح عن تشكيل الريدز الأساسي للإصابة، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة برينتفورد الأخيرة بالبريميرليج، التي شهدت عودته بعد غياب شهر كامل عن المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف حتى الآن، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر وفي رصيده 20 نقطة.