أستاذ علاقات دولية: مذكرة مصر ستؤدي لحدوث تصادم بين العدل الدولية ومجلس الأمن

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تكمن خطورتها في أنها ضيعت على إسرائيل كل الجهد الذي بُذل في العقود السابقة في محاولة منها لمحو صور الاحتلال التي ترسخت في أذهان المجتمع الدولي، من خلال استغلال اتفاقيتها مع الدول العربية.

وأضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ مرافعات العدل الدولية هي لفضح إسرائيل، والتأكيد على أن ممارساتها ممارسات إجرامية تنتهك القانون الدولي، لافتا إلى أنها أصبحت دولة مشوهه السمعة، وذلك سيؤثر على مصالحها خاصة في القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، والذي بدوره ايضا سيلحق الضرر بالشعب الإسرائيلي على المدى البعيد.

وتابع، أن مذكرة مصر تتميز عن مذكرة جوب أفريقيا، في أنها تتسم بالبعد الأمني والقانوني والإنساني، موضحا: «مصر دولة مجاورة تتضرر من ممارسات إسرائيل وهذا هو البعد أمني، وايضا ما تقوم به هو انتهاك للقانون الإنساني، وتهديد لحفظ السلم والأمن الدولي، لذلك هذه المذكرة ستؤدي إلى حدوث تصادم بين العدل الدولية ومجلس الأمن، بإعتبار أنها ستبين أن هناك قصور في مهام المجلس في عملية حفظ الأمن.