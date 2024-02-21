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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس جناز القمص سمعان فهمي

ارشيف
ارشيف
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ترأس اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، جناز المتنيح، القمص سمعان فهمي، أحد كهنة إيبارشية الإسماعيلية، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الصلاة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومجمع كهنة الإيبارشية، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وآباء الإكليريكية، بالإضافة إلى وعدد من الكهنة من مختلف الرهبانيّات، والإيبارشيّات، وشمامسة الكلّيّة الإكليريكيّة.

وكان  الأنبا بولا قد ترأس صلاة القداس الإلهي، لأجل راحة نفس الأب سمعان 

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