الكويت تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بمرافعة أمام محكمة العدل الدولية غدًا

في إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، تستعد دولة الكويت لتقديم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي غدًا الخميس، وفقا لوكالة "كونا" الكويتية.

تهدف المرافعة إلى حثّ المحكمة على إصدار رأي استشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، للأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الطلب بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 الصادر في 30 ديسمبر 2022، والذي يركز على "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غدا الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية في 25 يوليو 2023، انطلاقًا من ثقتها باهتمام المحكمة بقضية فلسطين، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتؤكد الكويت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بشكل فوري، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

يأتي هذا التحرك الكويتي تجسيدًا لموقفها المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإيمانها الراسخ بأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.