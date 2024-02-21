إيهاب أبوكليلة: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت أكاذيب الاحتلال

وصف النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بالتاريخية، مؤكدا أنها فضحت وكشفت أكاذيب دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام العالم أجمع، ووضعت محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين أمام مسئولياتهم التاريخية والقانونية.

وأشار أبوكليلة في بيان اليوم الاربعاء، إلى أن هذه المرافعة التاريخية التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية، بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الاسرائيلي وتأكيدا لموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى الثابت، برفض كافة الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الامر الذي ترفضه الدولة المصرية رفضا قاطعا.

وقال أن الوثيقة التي قدمتها مصر لمحكمة العدل الدولية كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، وفضحت الأكاذيب التي تروجها إسرائيل بشان منع وصول المساعدات لقطاع غزة المحاصر، فدولة الاحتلال هي المسئول الأول والأخير في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تبذل جهودا مضنية فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الاعزل وتوصيل صوته للعالم، بعد الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال والتي خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.

وندد بجرائم الاحتلال وفظائعه ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة، مستنكرا فشل المجتمع الدولي ومجلس الامن فى الزام اسرائيل بوقف اطلاق النار فى قطاع غزة، والجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل حل القضية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.

وأكد أبوكليلة أن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحل القضية الفلسطينية بما لا يتعارض مع ثوابت الأمن القومي المصري.