رياضة النواب تتفقد المنشآت الشبابية بسفاجا والمدينة الرياضية بالغردقة

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال جولتها الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، عدد من مراكز الشباب والأندية بمدينة سفاجا، وذلك للعمل علي حل المشكلات التي تواجهها وإصدار توصيات بشأنها.

وأوصت اللجنة أثناء تفقدها مركز شباب سفاجا، وزارة الشباب، بسرعة صيانة الملعب القانوني بالمركز، حيث تسببت سوء أوضاع نجيلة الملعب في إصابة العديد من اللاعبين، كما أوصت بتوفير الأثاث اللازم لنزل الشباب بالمركز.

كما تفقدت اللجنة نادي الشباب المسيحيين، حيث أوصت بنقل ملكية أرض النادي من وزارة الشباب، لصالح النادي، وذلك لتوفيق أوضاعه وإعداد مذكرة للمحافظ لإعادة تخصيص الارض لصالح النادي، حتى يتمكن مجلس الإدارة من ممارسة مهامه، والمضي قدما في أعمال التطوير.

وفي سياق متصل تفقدت اللجنة المدينة الشبابية بالغردقة، واستمعت لشرح واف عن خطة التطوير، وأكد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة، أن المدينة الشبابية بالغردقة حققت أرباح العام الماضي تصل إلي ٥ ملايين جنيه.

وأشار إلي أن هناك استراتيجية لتعظيم الموارد، حيث تم تأجير مساحة بسور المدينة لصالح أحد البنوك بإجمالي مليون و٢٠٠ ألف جنيه سنويا فضلا عن إنشاء حمام سباحة للتدريب وهو ما سيساهم في زيادة الدخل أيضا من خلال استغلاله من قبل اكاديميات تعليم السباحة.

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