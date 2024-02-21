بالصور.. افتتاح فصل مجتمعي لتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم بإمبابة

افتتحت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فصل مجتمعى بالتعاون مع جمعية تكاتف للتنمية وهيئة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وذلك بمدرسة نجيب محفوظ بمدينة العمال بحي إمبابة

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الجهود لمواجهة التسرب من التعليم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن افتتاح الفصل المجتمعى يهدف لتمكين الأطفال الذين لم يستكملوا تعليمهم من أهالى إمبابة في الإلتحاق بالمنظومة التعليمية.

كما أكدت حرص محافظة الجيزة على إتاحة فرصة التعلم لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم تنفيذا لرؤية الدولة ٢٠٣٠.

رافق نائب المحافظ أشرف بكر رئيس حى إمبابة وميراي نسيم رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية وممثلى هيئة البورصة المصرية ووكيل مديرية التربية والتعليم يالجيزة ومدير إدارة شمال التعليمية ومدير إدارة التعليم المجتمعى.