وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتقديم الحلول الذكية بين صان مصر وSiemens العالمية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر (صان مصر)، وشركة Siemens العالمية، لتقديم الحلول الذكية لترشيد الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر إيجبس 2024.

وقع مذكرة التفاهم المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر، والمهندس محمد خليفة العضو المنتدب للصناعات الرقمية بشركة Siemens للصناعات الرقمية بالشرق الأوسط، ووائل عمر المدير العام التنفيذي للشركة.

جاء توقيع البرتوكول في إطار السعى المستمر لصان مصر لتطوير الخدمات التي تقدمها ضمن منظومة صناعة البترول فى مصر أو عبر مواقع عملها خارج مصر والتي تأتى كذلك ضمن استراتيجية ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ورسم خريطة طريق للتحول الرقمى وتنمية مهارات الكوادر البشرية في مجالات التحول الرقمى وإستمرارًا للنجاح الذى يحققه تعظيم الاعتماد على التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية منذ عام 2016 مع انطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستغلال كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع وجهود قطاع البترول لتحقيق الإستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من التطبيقات الرقمية فى مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للصيانة (صان مصر) وDNV العالمية للتعاون فى مجال إصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة.

وذلك ضمن أهداف استراتيجية ورؤية الوزارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحد من انبعاثات الغازات المستمرة وتضمن المذكرة التعاون في مجال التفتيش والمراجعة وإصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة وكفاءة وتحسين استخدام الطاقة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للحفاظ علي البيئة والعمل علي دعم الخطة الخاصة بخفض الانبعاثات والتكامل لتقديم الخدمة لشركات قطاع البترول الشقيقة لدعم تنفيذ تلك التوصيات علي أكمل وجه.

وقع المذكرة المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر والمهندس هشام الجرواني نائب رئيس شركة DNV بشمال أفريقيا.