بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض أهلًا رمضان في بنها

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 ببنها، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تخفيف العبء عن المواطنين، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، في بيان له اليوم، أن المنفذ يأتي ضمن مبادرة افتتاح معرض أهلًا رمضان 2024، التي تضم المعارض الكبرى بالمدن والشوادر، مشيرًا إلى أن المعرض يقع في بنها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تحديد أسعار السلع الغذائية وياميش رمضان، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق، كالتالي: الأرز 30 جنيهًا للكيلو من الحبة العريضة، و⁠السكر 27 جنيهًا للكيلو، ⁠الزيت 700 ملي من 55 إلى 60 جنيهًا، ⁠الزيت 1 لتر من 75 إلى 80 جنيهًا.