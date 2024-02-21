دراما رمضان.. طرح بوستر مسلسل "تل الراهب" لمحمد رياض وأيتن عامر

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “تل الراهب” البوستر الخاص به ويجسد بطولته الفنانون محمد رياض وأيتن عامر، ذلك تمهيدا لقرب عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

ومسلسل “تل الراهب” من آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ويقدم خلاله دورًا محوريًا ضمن السياق الدرامي للعمل.

وتدور أحداث "تل الراهب" في إطار اجتماعي مشوق، حيث يكشف على مدار 30 حلقة تفاصيل مثيرة خاصة بجميع أبطال العمل.

ومسلسل "تل الراهب" رحلة درامية مثيرة مليئة بالأحداث والتشويق، من إنتاج سمير عبد الباسط وبلال صبري، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، ويعرض على قناة المحور.

و“تل الراهب” بطولة محمد رياض، أيتن عامر، دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، ولبنى ونس، وعماد رشاد ووائل متولي.

ويُشارك في المسلسل أيضًا مجموعة من الوجوه الجديدة، منهم بوسي شاهين ونور أبو البيه وهيا الشبراوي و صلاح دوشه، والأطفال حبيبة علي و جواه العطار.