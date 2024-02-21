رئيس هيئة دعم فلسطين: المرافعة المصرية أمام محكمة العدل «مكتملة»

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية مكتملة وناقشت كل أبعاد وملفات القضية الفلسطينية، متابعا أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضي إلى تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت خطرا على العالم، لافتة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في حماية المدنيين بقطاع غزة.