الخارجية: مصر تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة (فيديو)

أكّد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنَّ إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وعليها التوقف عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أنَّ مصر تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة وتتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنَّ إسرائيل تمارس عمليات تهجير للفلسطينيين وتقيد حقوق الشعب الفلسطيني، ويجب الضغط عليها لوقف أعمالها العدوانية، خاصة ان القرارات الدولية ملزمة للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، انه لابد من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أنَّ الحكومة الأمريكية لا تتخذ الموقف الذي يتسق مع مسئوليتها، خاصة أنَّ حجة الحكومة الأمريكية لاستخدام حق الفيتو «غير مقنعة».